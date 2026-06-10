Salute Bonaccini MinSal | Fondo per l' Alzheimer sostiene i pazienti e il sistema che ruota intorno loro

Il governo ha destinato un fondo dedicato all'Alzheimer per supportare non solo i pazienti, ma anche i professionisti, le strutture sanitarie e i caregiver coinvolti. La misura mira a rafforzare l'intero sistema che si occupa di questa malattia. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante del Ministero della Salute. Il finanziamento intende migliorare l’assistenza e le risorse disponibili per le persone affette e chi si prende cura di loro.

“L'obiettivo del Governo - attraverso il finanziamento del Fondo per l'Alzheimer - è quello di sostenere non solo i pazienti, ma tutto il sistema che ruota intorno loro: i professionisti, le strutture sanitarie e, in particolare, i caregiver. Queste persone, che si prendono cura dei malati, ne custodiscono quotidianamente la dignità, garantendo loro la possibilità di vivere il proprio percorso di vita con serenità”. Così Nicola Bonaccini, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, intervenendo all’evento ‘MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’. Un’iniziativa internazionale che ha riunito esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell’Alzheimer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute, Bonaccini (MinSal): Fondo per l'Alzheimer sostiene i pazienti e il sistema che ruota

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