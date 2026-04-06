Nel 2006, un attore ha sottolineato come l’industria della moda non si basi esclusivamente sulla bellezza interiore. Questa affermazione, fatta in relazione a un celebre film, continua a essere rilevante anche oggi, evidenziando come il mondo della moda e dello spettacolo siano spesso associati a valori superficiali. La riflessione si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione dell’immagine e sui parametri di valore nel settore.

Era stato Stanley Tucci a ricordarlo in relazione all’industria della moda nel cult del 2006 ma è un’idea che rimane ancora oggi più attuale che mai. Sarà il sequel in grado di continuare a dimostrarlo, ripartendo da dove ci aveva lasciato il primo diavolo veste Prada? A pochi giorni dall’uscita de Il diavolo veste Prada sui grandi schermi, mentre in tutto il mondo si stanno susseguendo le premiere, c’è qualcosa da dire su quello che ci aspetta. Come fa un cult come quello del 2006 ad avere un sequel degno di nota? A partire da quell’idea cheIl diavolo veste Pradaha creato in molte ragazze e dal segno che ancora oggi è in grado di lasciare, a distanza di quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il diavolo veste Prada: un universo che non ruota intorno alla “bellezza interiore”

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