Il Ministero della Salute ha sottolineato l'importanza della prevenzione per l'Alzheimer. La strategia principale consiste nel diagnosticare precocemente la malattia e nel sviluppare terapie che possano ritardare l'insorgenza delle demenze. Questa posizione è stata comunicata durante un evento a Roma, con un focus sulla necessità di interventi tempestivi e di trattamenti efficaci per gestire la malattia.

Roma, 10 giu. (Adnkronos Salute) - "La parola d'ordine è prevenzione: arrivare a una diagnosi precoce e, al contempo, implementare terapie in grado di rallentare l'insorgenza di demenze e dell'Alzheimer". Così Nicola Bonaccini, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute, intervenendo all'evento internazionale 'MindShift - A cross-country mission to reshape Alzheimer's Care', in corso a Roma. Un appuntamento che ha radunato esperti, istituzioni e rappresentanti dei pazienti da 12 Paesi per accelerare la trasformazione della cura dell'Alzheimer. "Parallelamente - ha proseguito - l'obiettivo del Governo, attraverso il finanziamento del Fondo per l'Alzheimer, è quello di sostenere non solo i pazienti, ma tutto il sistema che ruota intorno loro: i professionisti, le strutture sanitarie e, in particolare, i caregiver. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alzheimer, Bonaccini (MinSal): "Parola d'ordine prevenzione"

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