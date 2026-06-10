Salta la riforma dei medici di famiglia
La riforma della medicina territoriale è stata ritirata. Il progetto prevedeva, tramite decreto legge, l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio di alcuni di loro alla dipendenza. Nessuna modifica sarà più attuata in questa direzione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità. Il decreto dovrebbe esser sostituito da un accordo da approvare attraverso un emendamento a un atto del governo o da inserire nell’atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia, vicino al rinnovo. ... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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