La riforma dei medici di famiglia divide la categoria e anche la politica rompe gli schieramenti

La bozza di riforma dei medici di famiglia presentata dal ministro della salute ai presidenti di regione giovedì sera non introduce cambiamenti radicali. La proposta, che mira a riorganizzare il settore, ha generato reazioni diverse tra i professionisti del settore e tra i rappresentanti politici. La discussione si sta concentrando sulle modalità di attuazione e sugli eventuali impatti sulla qualità dell’assistenza. La proposta ha diviso le opinioni anche all’interno dei diversi schieramenti politici.

La bozza di riforma della medicina di base presentata dal ministro della salute Orazio Schillaci ai presidenti di regione giovedì sera non è una rivoluzione. Ma è bastata a agitare la categoria dei medici di famiglia e dei pediatri, che sono anche la componente più influente all’interno dell’Ordine dei medici. Le slide mostrate ai governatori disegnano una riorganizzazione di quella che oggi è una libera professione. I medici di famiglia, infatti, non sono dipendenti del Servizio sanitario nazionale: in base a una convenzione periodicamente rinegoziata con il Ssn, ricevono un compenso sulla base del numero di assistiti, circa 10 euro mensili per ogni assistito fino alla soglia massima di 1.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La riforma dei medici di famiglia divide la categoria e anche la politica rompe gli schieramenti Notizie correlate Medici di famiglia al bivio per la riforma ideata da Schillaci: la corsa pasticciata per non fallire gli obiettivi del PnrrLa riforma della medicina generale pensata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, prevede un doppio binario per i camici bianchi. Sanità, scoppia la protesta: il decreto Schillaci divide medici e politicaRoma - Il progetto di riforma della medicina territoriale punta a rafforzare le Case di Comunità, ma solleva forti critiche tra i medici di base e le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: le novità per i medici; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; La rivolta dei medici di base contro la riforma: Vogliono distruggere la nostra professione; Medici di famiglia al bivio per la riforma ideata da Schillaci: la corsa pasticciata per non fallire gli obiettivi del Pnrr. Medici: cosa prevede la riforma Schillaci e perché i dottori sbraitanoRiguardo al ruolo dei medici di famiglia, la bozza della riforma dell’assistenza primaria del ministro della Salute Orazio Schillaci ... startmag.it Medici in rivolta contro la riforma di Schillaci, cosa cambia per i cittadiniPrevisto un doppio canale: quello ordinario della convenzione attuale, anche se riformata. E la possibilità di assumere i medici di famiglia come dipendenti da far lavorare nelle Case di comunità ... ilsole24ore.com Riforma del calcio italiano, la politica vuole accelerare: da martedì al lavoro per una proposta bipartisan partendo dal testo elaborato dal senatore di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi x.com All’inizio del 2026 è entrata in vigore la riforma della Corte dei conti, varata dal governo Meloni. La legge ridisegna i meccanismi di controllo e sanzione degli amministratori pubblici, con norme duramente criticante dai magistrati contabili. Ma la riforma preved - facebook.com facebook