medici di famiglia il centrodestra affossa la riforma schillaci

Il centrodestra ha deciso di bloccare la riforma dei medici di famiglia proposta dal ministro della salute. La proposta prevedeva modifiche al sistema di assistenza territoriale, ma è stata respinta in Parlamento. La discussione sulla riforma aveva generato divisioni tra le forze politiche, portando a una sospensione del progetto. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni tra le forze politiche riguardo alla gestione e all’organizzazione del sistema sanitario locale.

Il panorama della sanità territoriale italiana si trova nuovamente al centro di una dura tempesta politica e strutturale. Nonostante una convergenza d’intenti che appariva storica tra il ministero della Salute e le diverse amministrazioni regionali, il progetto di riforma concepito per ridefinire il ruolo dei medici di famiglia è naufragato. La battuta d’arresto è arrivata in modo inaspettato proprio dalle forze di centrodestra, la stessa area politica che sostiene il governo e che guida importanti regioni come il Lazio e la Lombardia. Questo fallimento rischia ora di compromettere seriamente l’attivazione e il funzionamento a pieno regime... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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