salta la riforma dei medici di famiglia ira di guido bertolaso che lascia la riunione e annuncia dimissioni

Notizia in breve

La riforma dei medici di famiglia è stata sospesa, scatenando le dimissioni di Guido Bertolaso, che ha lasciato la riunione. Il ministero della Salute ha deciso di rinunciare alla proposta di riorganizzare la medicina territoriale, cedendo alle richieste dei sindacati. La decisione ha provocato reazioni di scontento tra i rappresentanti del settore, mentre Bertolaso ha annunciato le proprie dimissioni pubblicamente. La vicenda riguarda le modifiche alla gestione delle cure primarie e al ruolo dei medici di famiglia.