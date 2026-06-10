Salta la riforma dei medici di famiglia ira di Guido Bertolaso che lascia la riunione e annuncia dimissioni
La riforma dei medici di famiglia è stata sospesa, scatenando le dimissioni di Guido Bertolaso, che ha lasciato la riunione. Il ministero della Salute ha deciso di rinunciare alla proposta di riorganizzare la medicina territoriale, cedendo alle richieste dei sindacati. La decisione ha provocato reazioni di scontento tra i rappresentanti del settore, mentre Bertolaso ha annunciato le proprie dimissioni pubblicamente. La vicenda riguarda le modifiche alla gestione delle cure primarie e al ruolo dei medici di famiglia.
Il ministero della Salute ha rinunciato alla riforma dei medici di famiglia. Si cercherà quindi solo un accordo con i professionisti, mentre prima invece si parlava di un passaggio alla dipendenza di una parte di questi. L’assessore alla salute della Lombardia, Guido Bertolaso, non è stato per nulla soddisfatto e ha detto che si dimetterà dal ruolo di vice coordinatore degli assessori, lasciando la riunione durante l’incontro della commissione sanità della conferenza delle Regioni. Addio alla riforma della medicina territoriale Cosa resta del decreto? Il disaccordo della Lombardia di Bertolaso Addio alla riforma della medicina territoriale Il ministero della Salute ha annunciato ufficialmente la rinuncia alla riforma della medicina territoriale. Questa prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Salta la riforma sui medici di famiglia, il ministero ritira il testo
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