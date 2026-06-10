Medici di famiglia salta la riforma dopo l’incontro ministero-Regioni L’ira di Bertolaso | Vicenda avvilente Cosa succede ora

Il ministero della Salute ha deciso di abbandonare la proposta di riforma della medicina territoriale, che prevedeva l’inclusione dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e un passaggio alla dipendenza per alcuni di loro, dopo un incontro con le Regioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non sono stati annunciati ulteriori piani immediati per questa riforma. La questione ha suscitato reazioni critiche, tra cui quella di un rappresentante di categoria che ha definito la vicenda “avvilente”.

Il ministero della Salute rinuncia alla riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, la decisione è stata comunicata dal capo di gabinetto del ministro Orazio Schillaci, Marco Mattei, agli assessori regionali alla sanità. La marcia indietro – scrive la Repubblica – ha fatto infuriare l’assessore alla Salute della Lombardia Guido Bertolaso, che ha detto di dimettersi dal ruolo di vice coordinatore degli assessori e ha lasciato la riunione. Cosa rimane del decreto. 🔗 Leggi su Open.online

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