Bufera sui medici di famiglia ritirata riforma a incontro tecnici Schillaci-assessori regionali | ira di Bertolaso
La riforma dei medici di famiglia è stata ritirata dopo un incontro tra il ministro della salute e gli assessori regionali. La decisione è stata comunicata in seguito a un acceso confronto tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della riforma o sulle motivazioni del ritiro. La discussione si è svolta in un contesto di tensione tra le istituzioni e i rappresentanti regionali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse o ai tempi di eventuali nuove proposte.
(Adnkronos) – Bufera sulla riforma dei medici di famiglia. A quanto si apprende da fonti regionali, durante l'incontro di oggi tra gli assessori regionali alla sanità e i tecnici del ministero guidato da Orazio Schillaci, il capo di ganinetto del dicastero avrebbe annunciato il possibile ritiro della riforma della medicina territoriale che prevedeva, attraverso un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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