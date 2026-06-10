Bufera sui medici di famiglia ritirata riforma a incontro tecnici Schillaci-assessori regionali | ira di Bertolaso

Notizia in breve

La riforma dei medici di famiglia è stata ritirata dopo un incontro tra il ministro della salute e gli assessori regionali. La decisione è stata comunicata in seguito a un acceso confronto tra le parti. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della riforma o sulle motivazioni del ritiro. La discussione si è svolta in un contesto di tensione tra le istituzioni e i rappresentanti regionali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle prossime mosse o ai tempi di eventuali nuove proposte.