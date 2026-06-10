Il Milan ha deciso di non esercitare il riscatto su Filippo Terracciano, che torna alla società dopo la retrocessione della Cremonese. La cifra prevista per il riscatto era di circa 4 milioni di euro. La società rossonera ha valutato diverse opzioni per il futuro del portiere, senza confermare ulteriori investimenti per il momento. La decisione si inserisce nel contesto delle strategie di mercato per la prossima stagione.

Il Milan ha chiuso la sua stagione non riuscendo a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri hanno perso il treno della massima competizione europea per la seconda volta consecutiva, ma giocheranno in Europa League. Per questo motivo servirà allungare la rosa che non basta a livello numerico per giocare tre competizioni. Torneranno molti giocatori che sono stati prestati tra l'estate e il calciomercato invernale tra cui il difensore Filippo Terracciano. Il classe 2003 era stato prestato alla Cremonese con un obbligo di riscatto a 3 milioni di euro che sarebbe scattato in caso di salvezza del club. La retrocessione della squadra di Giampaolo apre a scenari diversi per l'italiano che tornerà a Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Salta il riscatto di Terracciano: quanto può incassare il Milan e le decisioni per il futuro

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