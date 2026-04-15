Filippo Terracciano, portiere in prestito alla Cremonese, sta giocando un ruolo importante nella lotta per la salvezza della squadra. La situazione finanziaria coinvolge anche il club di provenienza, con un valore di mercato che riguarda diversi milioni di euro. Il Milan segue attentamente le prestazioni del giocatore, considerando le implicazioni sul riscatto e sul bilancio complessivo. La vicenda si svolge in un contesto di sfide sportive e di valutazioni economiche.

Tra i tanti giocatori ceduti in prestito dal Milan nelle ultime due sessioni di mercato, c’è anche Filippo Terracciano. Il suo trasferimento alla Cremonese è legato a un obbligo di riscatto da 3,5 milioni di euro, ma solo in caso di salvezza dei grigiorossi. Il terzino ha trovato continuità: 31 presenze e 2 reti in stagione, numeri discreti in un’annata complicata per la squadra lombarda. La Cremonese è attualmente penultima con 27 punti, a pari merito con il Lecce, e reduce da un crollo evidente: una sola vittoria nelle ultime 20 giornate dopo un ottimo avvio. In panchina c’è Marco Giampaolo, ex allenatore rossonero nella stagione 2019-2020, chiamato a tentare l’impresa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il riscatto di Terracciano passa dalla salvezza della Cremonese: ecco quanti milioni ci sono in bilico

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