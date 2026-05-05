Nella giornata numero 35 di Serie A sono stati definiti diversi risultati che influenzano la classifica finale del campionato. Tra le questioni più discusse c’è il possibile ritorno di Terracciano al Milan, con il suo riscatto che appare in forte dubbio. La partita ha portato a nuove valutazioni sul futuro del portiere e sulle strategie delle squadre coinvolte, mentre le decisioni sul mercato si fanno sempre più urgenti.

La giornata numero 35 di Serie A ha dato numerosi verdetti e molte indicazioni riguardanti la classifica finale del campionato italiano indirizzando anche diverse mosse di mercato. Filippo Terracciano pronto a tornare al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it La sconfitta casalinga della Cremonese contro la Lazio ha dato indicazioni decise per quello che riguarda la lotta salvezza con gli uomini di Giampaolo che si trovano a quattro punti di distanza dal Lecce quartultimo e vedono lo spettro della retrocessione avvicinarsi sempre di più. Una situazione difficilmente immaginabile dopo il girone di andata che aveva visto la Cremonese come una delle sorprese positive del campionato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - A forte rischio il riscatto di Terracciano, il jolly difensivo può tornare al Milan

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