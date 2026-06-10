Una bambina di sei anni è stata ritrovata dai Carabinieri sulla provinciale dopo essersi allontanata dai genitori e smarrita. La piccola, che si era persa durante la serata, è stata salvata grazie all’intervento tempestivo dei militari della stazione di Nardò. La ricerca si è conclusa con il ritrovamento della bambina in buona salute, evitando così una possibile tragedia.

Una serata che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie al pronto intervento dei Carabinieri della Stazione di Nardò. Una bambina di sei anni, di nazionalità moldava, è stata trovata sola e disorientata lungo la Strada Provinciale 109, all'incrocio con la SP 110, nella serata di ieri, 9 giugno. A dare l'allarme è stata una segnalazione che riferiva della presenza di una minore nei pressi della carreggiata, senza accompagnatori. I militari dell'Arma sono intervenuti in pochi minuti, raggiungendo il luogo indicato e prendendo in carico la piccola, apparsa fortunatamente in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, bimba di sei anni salvata dai carabinieri: si era persa sulla provinciale dopo essersi allontanata dai genitori

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