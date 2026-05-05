Piglio rintracciato dai Carabinieri dopo oltre vent' anni dai fatti 57enne in carcere per ricettazione

Dopo più di vent’anni, i Carabinieri della Stazione di Piglio sono riusciti a rintracciare un uomo di 57 anni di origini albanesi. L’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che si trova ora in carcere con l’accusa di ricettazione. La sua presenza sul territorio nazionale era rimasta sconosciuta fino a questo intervento, che ha concluso un’operazione di monitoraggio e indagine portata avanti nel tempo.

Un'attenta attività di monitoraggio e indagine ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Piglio (Frosinone) di assicurare alla giustizia un cinquantasettenne di origini albanesi, da tempo residente sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. L'operazione si inquadra nell'ambito dei.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Deve scontare oltre 5 anni di carcere, arrestato dai carabinieriDeve scontare oltre 5 anni di carcere per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, a episodi di riciclaggio e falsità ideologica, fino a un... Investe un ragazzino di 12 anni e fugge: rintracciato e arrestato dai carabinieriUn ragazzino di 12 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un automobilista che si è dato alla fuga. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Piglio, arrestato 57enne per ricettazione: eseguito ordine di carcerazione; Arrestato extracomunitario in Ciociaria, già noto alle forze dell’ordine - Area C. Osio Sotto, 48enne colpito da ordine d’espulsione rintracciato dai carabinieriI carabinieri di Brembate, il 23 febbraio, sono intervenuti a Osio Sotto dopo la segnalazione di un dissidio tra un 48enne tunisino e il titolare di un’autofficina, inerenti a un presunto e precedente ... ecodibergamo.it