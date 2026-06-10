Salario minimo | la proposta di Futuro Nazionale punta ai 9 euro l’ora

Notizia in breve

La proposta di Futuro Nazionale prevede un aumento del salario minimo a 9 euro l’ora. La modifica potrebbe influenzare il decreto lavoro, anche se i dettagli non sono ancora definiti. La proposta ha suscitato reazioni diverse, creando un fronte comune tra forze politiche di destra e opposizioni. La discussione riguarda principalmente gli effetti di questa misura sui lavoratori e sulle imprese. La proposta è stata presentata come una risposta alle richieste di incrementi salariali.