Salario minimo | la proposta di Futuro Nazionale punta ai 9 euro l’ora
La proposta di Futuro Nazionale prevede un aumento del salario minimo a 9 euro l’ora. La modifica potrebbe influenzare il decreto lavoro, anche se i dettagli non sono ancora definiti. La proposta ha suscitato reazioni diverse, creando un fronte comune tra forze politiche di destra e opposizioni. La discussione riguarda principalmente gli effetti di questa misura sui lavoratori e sulle imprese. La proposta è stata presentata come una risposta alle richieste di incrementi salariali.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,1%, la proposta di salario minimo risponde a un mercato del lavoro fragile. Fonte Eurostat? Futuro Nazionale punta al salario minimo con una proposta da nove euro l’ora. Il deputato Gianangelo Bof ha annunciato la volontà di collaborare con le opposizioni per introdurre un minimo salariale garantito. La nuova formazione politica guidata da Vannacci mira a inserire una soglia oraria fissa nel decreto lavoro. Questa mossa avviene mentre i dati dell’Ufficio parlamentare di bilancio indicano una contrazione dei salari reali dell’8 per cento rispetto al 2020. La strategia di Futuro Nazionale si muove su un terreno inaspettato per la destra. Il partito propone un importo minimo di nove euro ogni ora per tutelare la dignità dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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