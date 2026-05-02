A Senigallia, il consigliere comunale ha espresso dubbi sulla proposta del PD di introdurre un salario minimo. La questione riguarda la possibilità di un Comune di imporre un salario minimo ai lavoratori, mentre la Corte Costituzionale sta valutando se questa proposta sia compatibile con le norme vigenti. La discussione si concentra sui limiti delle competenze comunali in materia di regolamentazione salariale.

? Cosa scoprirai Come può un Comune imporre un salario minimo ai lavoratori?. Perché la Corte Costituzionale potrebbe annullare la proposta del PD?. Chi deve intervenire per chiarire la competenza sui salari?. Quali rischi corrono le aziende che vincono gli appalti pubblici?.? In Breve Proposta PD prevede salario lordo di 10 euro per aziende vincitrici appalti pubblici.. Corte Costituzionale ha annullato precedente ordinanza simile proposta dal governatore toscano Giani.. Malerba chiede intervento del Ministro del Lavoro per chiarire competenze legislative nazionali.. La gestione salariale spetta al Governo centrale e non ai Comuni o Regioni..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salario minimo a Senigallia: Malerba contesta la proposta del PD

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