Sala Umberto la stagione teatrale 2026 2027
Alessandro Longobardi ha annunciato il cartellone della stagione teatrale 20262027 alla Sala Umberto di Roma. La presentazione si è svolta nella stessa location, con lo spettacolo che coprirà entrambi gli anni. La stagione include diverse rappresentazioni, con date e titoli ancora da definire. La sala si prepara ad accogliere gli spettacoli per i prossimi due anni, senza ulteriori dettagli sui contenuti.
Cosa: Alessandro Longobardi ha presentato il cartellone teatrale 20262027 della Sala Umberto.. Dove e quando: alla Sala Umberto di Roma, con una stagione che attraversa il 2026 e il 2027.. Perché: il programma intreccia prosa, musica, comicità, classici riletti e nuova drammaturgia.. La Sala Umberto ha svelato la nuova stagione 20262027 con una presentazione affidata ad Alessandro Longobardi, che ha delineato un cartellone costruito tra prosa, musica, comicità e teatro contemporaneo. Nel panorama degli spettacoli romani, la Sala Umberto conferma una programmazione articolata, capace di alternare interpreti noti, nuove produzioni e riletture di testi della tradizione. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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