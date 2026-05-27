Il Teatro Cardinal Massaia | show di presentazione stagione teatrale 2026 27

Notizia in breve

Il Teatro Cardinal Massaia di Torino si prepara a celebrare il 101° anno di attività nella prossima stagione teatrale 202627. Situato in via Sospello 32c, il teatro è un punto di riferimento culturale per il quartiere Madonna di Campagna e si rivolge anche alla città e alla provincia. La programmazione per l’anno prossimo è già in fase di definizione.