Il Teatro Cardinal Massaia | show di presentazione stagione teatrale 2026 27
Il Teatro Cardinal Massaia di Torino si prepara a celebrare il 101° anno di attività nella prossima stagione teatrale 202627. Situato in via Sospello 32c, il teatro è un punto di riferimento culturale per il quartiere Madonna di Campagna e si rivolge anche alla città e alla provincia. La programmazione per l’anno prossimo è già in fase di definizione.
Il Teatro Cardinal Massaia di via Sospello 32c a Torino guarda già alla prossima stagione che coinciderà con il 101° anno di attività del Teatro, polo culturale di riferimento per il quartiere Madonna di Campagna con un occhio puntato a tutta la città e alla Provincia. Prima dell’arrivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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