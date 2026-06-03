Il Teatro Brancaccio annuncia la programmazione della stagione teatrale 20262027, che comprenderà numerosi spettacoli e performance. La stagione prevede una varietà di rappresentazioni, con date e titoli ancora da definire. La programmazione si rivolge a un pubblico diversificato, puntando a coinvolgere diverse fasce di spettatori. Le date delle prime rappresentazioni sono state comunicate, mentre le modalità di vendita dei biglietti saranno rese note prossimamente. La stagione si svilupperà nel corso di diversi mesi, fino alla conclusione prevista per la primavera del 2027.

Nel corso della odierna mattinaAlessandro Longobardi, direttore artistico delTeatro Brancaccio, ha presentato l’emozionante Stagione Teatrale 20262027. Una ricca e variegata programmazione animerà lo storico teatro situato sull’arteria che collega la Basilica di Santa Maria Maggiore con quella di San Giovanni in Laterano. Grandi mattatori, commedie, musical, prosa, danza, circo, concerti, irriverenti stand up comedy, inchieste dal vivo, saranno i protagonisti di un nuovo interessante anno, sempre all’altezza delle aspettative. Tradizionalmente considerato il Teatro di Roma, ilTeatro Brancaccionasce nel 1937 dopo importanti rifacimenti al Teatro Morgana ed il prossimo anno spegnerà 90 candeline sulla sua gustosa torta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro Brancaccio, l’emozionante Stagione Teatrale 2026/2027

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