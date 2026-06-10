Sacile protagonista a Trento | pioggia di premi per gli allievi della Balliana-Nievo
Il 14 maggio 2026, gli studenti e gli ex studenti della scuola secondaria di primo grado di Sacile hanno partecipato al concorso “Accordarsi è Possibile” a Trento. Durante l’evento, i giovani musicisti hanno ricevuto numerosi premi. La trasferta ha riscosso grande soddisfazione.
Grande soddisfazione per la trasferta del 14 maggio 2026 al concorso di Trento “Accordarsi è Possibile” per tutti i giovani musicisti della Scuola Secondaria di I grado Balliana-Nievo di Sacile e per gli ex allievi formatisi nell’ambito della scuola stessa. Entusiasti per i risultati ottenuti la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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