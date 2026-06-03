Pioggia di premi per gli alunni musicisti e l’orchestra del Masci di Francavilla
L’orchestra dell’istituto “Filippo Masci” di Francavilla al Mare ha vinto il primo premio al concorso musicale nazionale “Città di Pescara”. La vittoria è stata annunciata durante la manifestazione, che si è svolta recentemente, con la partecipazione di diverse formazioni provenienti da varie regioni. Gli studenti musicisti sono stati premiati per le loro esecuzioni e il livello di preparazione raggiunto. La vittoria rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dall’orchestra e dai loro insegnanti.
L’orchestra dell’istituto “Filippo Masci” di Francavilla al Mare ha ottenuto il primo premio al concorso musicale nazionale “Città di Pescara”. Anche alcuni alunni musicisti si sono particolarmente distinti nei giorni scorsi in qualità di solisti, ottenendo i primi premi sia al concorso di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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