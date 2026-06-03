Pioggia di premi per gli alunni musicisti e l’orchestra del Masci di Francavilla

Notizia in breve

L’orchestra dell’istituto “Filippo Masci” di Francavilla al Mare ha vinto il primo premio al concorso musicale nazionale “Città di Pescara”. La vittoria è stata annunciata durante la manifestazione, che si è svolta recentemente, con la partecipazione di diverse formazioni provenienti da varie regioni. Gli studenti musicisti sono stati premiati per le loro esecuzioni e il livello di preparazione raggiunto. La vittoria rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto dall’orchestra e dai loro insegnanti.