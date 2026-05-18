Sacile Ouhda e Atagoud vincono il 25esimo Trofeo Città di Sacile

Ahmed Ouhda ed Ebste Atagoud hanno vinto la 25esima edizione del Trofeo Città di Sacile, una corsa su strada di 10 chilometri organizzata dal Gp Livenza. Ouhda, atleta dell’Esercito, e Atagoud, proveniente dall’Etiopia, si sono imposti nella competizione, che si è svolta nella città di Sacile. La gara ha visto la partecipazione di diversi atleti, con i due vincitori che hanno concluso la corsa in prima posizione.

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