Incendiati tre chioschi al lido di Sabaudia | IL VIDEO

Nella notte a Sabaudia, tre chioschi situati sulla spiaggia sono stati colpiti da un incendio. Le fiamme hanno danneggiato le strutture, e le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire cosa abbia causato il rogo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina, che stanno seguendo una pista che potrebbe essere dolosa. Al momento non ci sono altre persone coinvolte o dettagli sui danni causati.

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