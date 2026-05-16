Incendiati tre chioschi al lido di Sabaudia | IL VIDEO
Nella notte a Sabaudia, tre chioschi situati sulla spiaggia sono stati colpiti da un incendio. Le fiamme hanno danneggiato le strutture, e le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire cosa abbia causato il rogo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina, che stanno seguendo una pista che potrebbe essere dolosa. Al momento non ci sono altre persone coinvolte o dettagli sui danni causati.
Tre chioschi sono andati a fuoco nella notte sulla spiaggia di Sabaudia. Si indaga seguendo una pista dolosa e le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina.I tre chioschi erano distanti tra loro e sono andati a fuoco quasi contemporaneamente. I vigili del fuoco, allertati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Notte di roghi al lido di Sabaudia: tre chioschi dati alle fiammeUna notte di roghi sul lungomare di Sabaudia, dove il fuoco ha distrutto contemporaneamente tre chioschi del lido.
Tre chioschi in fiamme sul lungomare di Sabaudia: indagini sulla pista dolosaABBONATI A DAYITALIANEWS La notte tra venerdì 15 e sabato 16 maggio ha lasciato sul lungomare di Sabaudia i segni pesanti di una nuova sequenza di...
Inferno di fuoco sulla spiaggia a Sabaudia, incendio distrugge tre chioschiNotte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco nel comune di Sabaudia, dove intorno alle 23.55 di ieri, 15 maggio 2026, sono divampati incendi che hanno coinvolto contemporaneamente tre chioschi sul l ... ilpuntoamezzogiorno.it
Roghi sul litorale di Sabaudia, distrutti tre chioschi: si indaga sull’origine dolosaNella notte tra il 15 e il 16 maggio tre chioschi di stabilimenti balneari diversi sono stati distrutti dalle fiamme sul lungomare di Sabaudia. Indagano i Carabinieri ... latinaquotidiano.it