Chioschi incendiati a Sabaudia il caso approda in prefettura Si indaga sull' avvertimento di fuoco
Nella località balneare di Sabaudia, alcuni chioschi sono stati incendiati nelle scorse ore. L’incidente ha portato a un intervento delle autorità competenti, che hanno deciso di portare il caso in prefettura. La vicenda sarà discussa già nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, quando si svolgerà un incontro tra i rappresentanti delle forze dell’ordine e gli enti coinvolti. Le indagini sono in corso, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato agli incendi.
Approda in prefettura già domani, lunedì 18 maggio, il caso dei roghi dei chioschi al lido di Sabaudia. Un chiaro avvertimento di fuoco su cui ora stanno indagando i carabinieri, sotto la direzione della procura di Latina. Non c'è dubbio infatti che si tratti di un'azione dolosa, proprio mentre è. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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