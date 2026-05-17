Chioschi incendiati a Sabaudia il caso approda in prefettura Si indaga sull' avvertimento di fuoco

Nella località balneare di Sabaudia, alcuni chioschi sono stati incendiati nelle scorse ore. L’incidente ha portato a un intervento delle autorità competenti, che hanno deciso di portare il caso in prefettura. La vicenda sarà discussa già nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, quando si svolgerà un incontro tra i rappresentanti delle forze dell’ordine e gli enti coinvolti. Le indagini sono in corso, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato agli incendi.

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