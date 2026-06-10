Russo | il Governo tiene Trieste sotto scacco con un ricatto

Notizia in breve

Il governo ha approvato una normativa che limita le funzioni del porto di Trieste, imponendo restrizioni alle attività di gestione e controllo. Questa decisione ha suscitato proteste da parte della Regione, che ha annunciato di voler adottare tutte le misure legali possibili per opporsi alla normativa. La Giunta regionale sta valutando azioni legali per contrastare le restrizioni imposte dal ministero.