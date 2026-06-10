Russo | il Governo tiene Trieste sotto scacco con un ricatto
Il governo ha approvato una normativa che limita le funzioni del porto di Trieste, imponendo restrizioni alle attività di gestione e controllo. Questa decisione ha suscitato proteste da parte della Regione, che ha annunciato di voler adottare tutte le misure legali possibili per opporsi alla normativa. La Giunta regionale sta valutando azioni legali per contrastare le restrizioni imposte dal ministero.
? Domande chiave? In Breve Il rischio di un ricatto su Trieste: l’attacco di Russo al Governo. Il consigliere Pd Russo ha denunciato un clima di pressione politica su Trieste, accusando il ministro Salvini di tenere il territorio sotto scacco. Secondo l’oppositore, la nuova normativa in discussione rappresenta una minaccia che la Giunta regionale non sta affrontando con la necessaria fermezza. La tensione politica si inserisce in un momento di forte incertezza per le autorità portuali, che appaiono vulnerabili nei confronti del ministero di riferimento. L’immobilismo della Giunta e il caso Porti d’Italia. L’istituzione della società Porti d’Italia spa viene indicata da Russo come il simbolo di una gestione regionale ferma e priva di iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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