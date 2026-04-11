Biennale sotto scacco | l’UE minaccia 2 milioni per il padiglione russo

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura della Commissione europea ha annunciato una possibile sospensione di due milioni di euro destinati al padiglione russo alla prossima Biennale. La decisione arriva a seguito di questioni legate alla partecipazione della Russia all’evento e potrebbe influenzare la presenza del padiglione durante la manifestazione. La situazione si sviluppa in un momento di tensioni internazionali e di discussioni sulla partecipazione di Mosca a eventi culturali in Europa.

L’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura della Commissione europea ha formalmente notificato alla Fondazione Biennale di Venezia l’avvio di una procedura volta a bloccare o revocare i finanziamenti europei in seguito alla decisione di permettere la riapertura del padiglione russo, rimasto chiuso fin dal 2022. La comunicazione, indirizzata al presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco, pone l’istituzione davanti a un bivio cruciale: disporre di trenta giorni per fornire chiarimenti o riconsiderare la propria posizione, pena la perdita di una sovvenzione pari a due milioni di euro per un triennio che va dal 2025 al 2028. La questione non riguarda solo la gestione dei rapporti diplomatici attraverso l’arte, ma tocca direttamente le fondamenta finanziarie di uno degli enti culturali più rilevanti d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biennale sotto scacco: l’UE minaccia 2 milioni per il padiglione russo Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e... Biennale: Giuli chiede dimissioni per il padiglione russoIl ministero della Cultura ha richiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia a seguito della...