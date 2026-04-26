Le chiese di Piacenza sotto scacco del Comune e il ricatto al Vescovo

A Piacenza, nel XII secolo, le chiese locali si trovano coinvolte in una disputa con il Comune, che si manifesta anche attraverso un documento ufficiale. La lettera apostolica di scomunica, inviata da papa Clemente III il 28 marzo 1190 e riportata nelle cronache storiche, testimonia un episodio di particolare rilievo, definito come un “fatto sacrilego”. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra autorità civili e religiose, con implicazioni sul controllo delle chiese e delle istituzioni ecclesiastiche.

Soldi e potere sono gli ingredienti di una cronaca storica accaduta nella Piacenza medievale. A far da testimone a «un fatto sacrilego» è la lettera apostolica di scomunica inviata da papa Clemente III e datata 28 marzo 1190, integralmente trascritta in “Dell’Historia Ecclesiastica di Piacenza”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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