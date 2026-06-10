La Russia ha annunciato l'apertura di nuove basi militari lungo i confini con la NATO, che ospiteranno circa 115.000 soldati. Le strutture sono state installate in aree specifiche dei confini europei e sono destinate a rafforzare la presenza militare nel settore. In Finlandia, i lavori di ampliamento delle installazioni sono stati completati, aumentando la capacità di supporto e logistica delle forze russe in quella regione.

? Punti chiave? In Breve Nuove infrastrutture militari russe nei pressi dei confini della NATO: analisi di un potenziale spostamento di 115.000 truppe. La Russia sta sviluppando attivamente nuove basi e strutture logistiche in prossimità dei confini con i paesi della NATO, con l’obiettivo di accogliere oltre 100.000 soldati. Un’indagine condotta da testate dei paesi baltici e nordici, basata sull’analisi di immagini satellitari, evidenzia come diverse località siano in fase di trasformazione militare. Il piano prevede la costruzione di caserme per migliaia di effettivi, depositi per le munizioni e aree dedicate allo stoccaggio di equipaggiamento militare. Dettagli sulle zone di espansione e il potenziale incremento degli effettivi. L’analisi dei rilievi spaziali mostra uno sviluppo infrastrutturale in punti strategici lungo le frontiere europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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What if NATO fought Russia on the American continents

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