Secondo un’inchiesta condotta da emittenti svedese e norvegese, la Russia sta costruendo basi militari che potrebbero ospitare più di 100 mila soldati ai confini della NATO. Le immagini satellitari mostrano nuove strutture e lavori in corso in diverse aree lungo il confine. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle capacità o sui piani di utilizzo di queste basi. Le autorità militari e di intelligence stanno monitorando le attività nelle regioni interessate.

Un’inchiesta condotta da giornalisti dell’emittente svedese SVT, di quella norvegese NRK, di quella danese DR e della testata online estone Delfi, basata su immagini satellitari, ha rivelato che la Russia sta costruendo o ampliando infrastrutture militari vicino ai suoi confini con i Paesi della Nato, che potrebbero consentire di far stazionare in quelle zone oltre 100 mila soldati. Dove si trovano le basi in fase di costruzione o ampliamenti ai confini Nato. Le immagini analizzate dai giornalisti mostrano numerose nuove caserme destinate a migliaia di soldati, depositi di munizioni e aree per l’equipaggiamento e altri complessi infrastrutturali in diverse località russe prossime ai confini europei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Lettera43.it - La Russia sta costruendo basi per oltre 100 mila soldati ai confini Nato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The 4800-Container Mega Ice-Class Ship Russia Is Building for the Arctic

Notizie e thread social correlati

L’allarme dell’intelligence olandese: la Russia si sta preparando a un conflitto con la NatoL’intelligence olandese ha diffuso un allarme riguardo alle attività militari della Russia, che si starebbe preparando a un possibile conflitto con...

Leggi anche: Trump invia 5 mila soldati in Polonia. La Nato ringrazia. Rubio: “Il ritiro dalla Germania non era una punizione”. Ma il tyccon resta deluso dagli alleati

Temi più discussi: C'è una guerra di droni sopra il Baltico. E Putin ormai vede nemici ovunque; Media, 'Russia costruisce basi per 100 mila uomini ai confini Nato'; Taiwan chiama Ucraina. Le lezioni da imparare (anche sul dialogo); La fatica sul fronte, i costi della guerra e i droni di Kiev sulla sua Davos: cosa c'è dietro l'apertura di Putin.

La Russia sta costruendo basi per oltre 100 mila soldati ai confini NatoLa Russia sta costruendo basi per oltre 100 mila soldati ai confini Nato. Lo rivela un’inchiesta congiunta condotta da alcuni organi di stampa di Paesi nordici e baltici. lettera43.it

L'inchiesta La Russia costruisce basi per 100'000 uomini ai confini dei Paesi NATOUn'inchiesta congiunta condotta da organi di stampa dei Paesi nordici e baltici ha rivelato che la Russia sta costruendo infrastrutture militari vicino ai suoi confini con nazioni della Nato, il che p ... bluewin.ch

In Russia esistono persone che hanno guadagnato milioni non sfruttando risorse ottenute grazie alle privatizzazioni degli anni ’90, ma costruendo da zero la propria attività. Uno di questi è Vladimir Melnikov, fondatore di Gloria Jeans. L’azienda, una volta cre x.com

L'India sta costruendo una gigantesca batteria d'acqua da 1,35 GW in Andhra Pradesh per evitare che la sua rete rinnovabile vacilli. Una volta completato nel 2030, l'impianto idroelettrico pompato potrebbe fornire elettricità equivalente al consumo annuale d reddit