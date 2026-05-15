NATO allarme al fianco est | Hegseth blocca 4.000 soldati in Polonia

Il Pentagono ha deciso di interrompere improvvisamente la rotazione di circa 4.000 soldati provenienti dal Texas, destinati alla Polonia, suscitando preoccupazioni sulla presenza militare al confine orientale. La decisione ha portato a un blocco temporaneo delle truppe sul territorio polacco, aumentando le tensioni nella regione. Questa mossa si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle attività militari vicino ai confini orientali, dove l’alleanza atlantica mantiene una presenza significativa. La misura, annunciata senza preavviso, ha generato domande sulla sicurezza a lungo termine di quella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui