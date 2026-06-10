Russia l’ambasciatore Paramonov | Aperti a dialogo con Italia se rinuncia ad atteggiamento ostile

L'ambasciatore russo ha dichiarato che la Russia è disponibile a un dialogo con l'Italia, purché quest'ultima abbandoni un atteggiamento considerato ostile. La posizione di Mosca si basa sulla condizione che l'Italia modifichi il suo approccio nei confronti della Russia. La dichiarazione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli su eventuali iniziative concrete o tempi. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte delle autorità italiane in merito.

(Adnkronos) – Mosca ribadisce l''apertura' all'Italia se rinuncia a mantenere un un'atteggiamento 'ostile'. Nel discorso al ricevimento per la festa nazionale russa, davanti a circa 500 ospiti invitati a villa Abamelek, l'ambasciatore a Roma, Alexey Paramonov, ha spiegato: "Alla Russia è estranea la logica 'da fortezza' e il Paese rimane aperto al.mondo, al dialogo e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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