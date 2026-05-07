In un'inchiesta giudiziaria a Garlasco, i pubblici ministeri avrebbero contestato a Marco Poggi modifiche sostanziali alle testimonianze e un atteggiamento ostile durante l'interrogatorio. I carabinieri hanno accusato Poggi di essersi contraddetto e di aver mostrato un comportamento che avrebbe ostacolato le indagini. La vicenda riguarda le dichiarazioni rilasciate dall'indagato nel corso delle indagini preliminari.

I carabinieri di Mestre avrebbero accusato Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio di Garlasco, di aver riferito, durante un alcune Sit rilasciate il 20 maggio 2025, dichiarazioni che contraddicevano ciò che ha sostenuto in passato. Poggi è stato anche accusato di atteggiamento ostile. Di contro, il fratello della vittima ha accusato i carabinieri di manipolare la sua testimonianza. Le accuse di contraddizione a Marco Poggi L'atteggiamento ostile e la difesa di Andrea Sempio Le accuse di manipolazione ai carabinieri Le accuse di contraddizione a Marco Poggi Il 20 maggio 2025, quasi un anno fa, Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi, sarebbe stato sentito per alcune sommarie informazioni testimoniali (Sit) dai carabinieri di Mestre, in Veneto, dove vive e lavora.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, pm contesterebbero a Marco Poggi "modifiche sostanziali delle testimonianze e atteggiamento ostile"

GARLASCO: TUTTE LE SIT DI MARCO POGGI FRATELLO DI CHIARA | DELITTO DI GARLASCO

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