Un’auto è esplosa a Balashikha, nella regione di Mosca, provocando la morte di una persona. La vettura è andata in fiamme durante l’incidente, visibile in alcune immagini diffuse. Non ci sono dettagli su cause o altri feriti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un’auto è esplosa nella regione di Mosca causando la morte di una persona. La deflagrazione a Balashikha, a est della capitale russa. Un video girato sul luogo dell’esplosione mostra un’auto in fiamme in mezzo alla strada. Secondo notizie di stampa la vittima sarebbe un alto ufficiale dell’esercito russo, anche se le autorità russe non hanno confermato questa ipotesi né hanno reso noto il nome della persona.Il Comitato investigativo russo ha dichiarato che è stata avviata un’indagine penale per fare luce sull’esplosione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Lapresse.it - Russia, auto esplode nella regione di Mosca: le immagini della vettura in fiamme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russian General Killed in Moscow Car Bomb, Kremlin Probes Possible Ukrainian Link

Notizie e thread social correlati

Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata altra vetturaNella notte a Neviano, nel Salento, due automobili sono state coinvolte in un incendio.

Auto in fiamme nella notte, distrutta la vettura di un impiegato postale: al via le indaginiNella notte si è sviluppato un incendio che ha completamente distrutto una Mercedes Glc Coupé, di proprietà di un giovane impiegato postale.

Temi più discussi: Russia, esplode bomba sotto un'auto nell'oblast di Mosca: un morto; Ucraina: esplode auto a Mosca, vicino a sede 007. Zelensky: Russia isolata. Perde 30mila soldati al mese; Russia, auto esplode vicino a un edificio residenziale a Balashikha; Autobomba a Mosca nel quartiere militare: Ucciso un generale.

Russia, auto esplode nella regione di Mosca: le immagini della vettura in fiammeUn'auto è esplosa nella regione di Mosca causando la morte di una persona. La deflagrazione a Balashikha, a est della capitale russa. Un video girato sul ... lapresse.it

Russia, bomba sotto un'auto nell'oblast di Mosca: un mortoL’esplosione è avvenuta intorno alle 5.30 del mattino ora di Mosca, le 4.30 in Italia, nel quartiere Aviatorov della città di Balashikha. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Le ... tg24.sky.it