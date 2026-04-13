Auto in fiamme nella notte distrutta la vettura di un impiegato postale | al via le indagini
Nella notte si è sviluppato un incendio che ha completamente distrutto una Mercedes Glc Coupé, di proprietà di un giovane impiegato postale. L'auto era parcheggiata in una zona residenziale e nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Un incendio ha distrutto nella notte una Mercedes Glc Coupé di proprietà di un ventiseienne impiegato delle Poste di Cianciana. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 in corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro abitato, e hanno svegliato diversi residenti che hanno dato l’allarme.Sul posto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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