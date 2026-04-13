Auto in fiamme nella notte distrutta la vettura di un impiegato postale | al via le indagini

Nella notte si è sviluppato un incendio che ha completamente distrutto una Mercedes Glc Coupé, di proprietà di un giovane impiegato postale. L'auto era parcheggiata in una zona residenziale e nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.