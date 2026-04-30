Divampano le fiamme nella notte | distrutta un’auto danneggiata altra vettura

Nella notte a Neviano, nel Salento, due automobili sono state coinvolte in un incendio. I residenti di via Roma sono stati svegliati dal suono degli vetri rotti e dalle fiamme che si sono sprigionate da due vetture parcheggiate. Una delle auto è andata completamente distrutta, mentre l’altra ha subito danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

NOVOLI – Un’altra notte di fuoco quella trascorsa con l’ennesimo incendio d’auto nel Salento: questa volta è accaduto a Neviano, dove i residenti di via Roma, sono stati svegliati dal crepitio dei vetri e dalle fiamme che hanno colpito due vetture parcheggiate in zona.È accaduto poco prima delle.🔗 Leggi su Lecceprima.it Incendio nella notte in via Siracusa: distrutte due auto Notizie correlate Fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata una seconda vetturaLIZZANELLO – Sono stati svegliati dal crepitio dei vetri i residenti di via Ugo Foscolo, a Lizzanello dove, nella nottata appena trascorsa, un... Divampano le fiamme nella notte nel nord Salento: distrutta l'auto di un operaioIl rogo è divampato intorno alle 2, coinvolgendo un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in strada. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le fiamme divampano sul balcone e si espandono al tetto: un condominio evacuato; Le fiamme divampano su un terrazzo; Due incendi in poche ore, le fiamme minacciano il cimitero e un’azienda di gas: cosa è successo; Tetto di una casa in fiamme soccorsi in azione. Le fiamme divampano nel sottoscala, terrore per un donna intrappolata in casa: salvata dai vigili del fuocoLa donna, rimasta intrappolata e rifugiata sul balcone, è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono riuscite a fuggire dall'incendio divampato in un'a ... quicosenza.it Le fiamme divampano dalla canna fumaria, l'intervento dei vigili del fuoco: momenti di apprensioneALA. Momenti di apprensione nell'abitato di Ala in località Sdruzzinà per l'incendio di una canna fumaria. E' successo nelle prime ore di questo pomeriggio e sul posto si sono portati i vigili del fuo ... ildolomiti.it #annotazioni contro l'ecocidio Ogni guerra è anche un ecocidio. Non è possibile alcuna difesa dell'ambiente senza lotta per la pace con mezzi pacifici. Ribadiamolo nella Giornata mondiale della Terra, mentre le guerre divampano ovunque. [Riproduzione di u - facebook.com facebook