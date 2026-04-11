Sente rumori in cantina e chiama il 112 | 26enne sorpreso a rubare un monopattino ad Arona

Un giovane di 26 anni è stato arrestato ad Arona dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di rubare un monopattino all’interno di una cantina. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, quando il ragazzo è stato colto in flagranza di reato. Prima di essere fermato, aveva chiamato il 112 per segnalare dei rumori provenienti dalla cantina.

Sorpreso in cantina mentre cerca di rubare un monopattino: i carabinieri hanno arrestato un uomo di 26 anni ad Arona. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì 9 aprile in via Bertarelli.Il tentato furtoIntorno alle 22, il proprietario di una casa ha sentito rumori sospetti provenire dai locali. 🔗 Leggi su Novaratoday.it "Ci sono rumori sospetti", i residenti danno l'allarme. Ladro sorpreso a rubare nell'appartamentoUn uomo di origini gambiane, di circa 30 anni, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia e ora dovrà rispondere di tentato furto in... Vede uno sconosciuto dalle telecamere intento a rubare e chiama il 112Nella notte di domenica 15 febbraio in via dell'Ippodromo a Ponte di Brenta i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno arrestato un marocchino di... Si parla di: Sente rumori sospetti in cantina e fa arrestare un ladro dai carabinieri ad Arona; Sente rumori in cantina e chiama il 112: 26enne sorpreso a rubare un monopattino ad Arona.