Ruggeri tra Juventus e Roma | l’annuncio degli agenti

Da calciomercato.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli agenti di Matteo Ruggeri confermano che il giocatore dell’Atletico Madrid è nel mirino di Juventus e Roma. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse per il difensore, senza ulteriori dettagli sulle trattative in corso. Ruggeri, 22 anni, ha giocato in prestito in Italia la scorsa stagione. La Juventus e la Roma non hanno ancora annunciato ufficialmente l’acquisto né definito le modalità di eventuale trasferimento.

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Continuano ad arrivare conferme sull‘interessamento della Juventus e della Roma per Matteo Ruggeri. L’esterno 23enne si è fatto notare in Champions League, tenendo a bada un fulmine di guerra come Lamine Yamal, ma la ricerca di un nuovo terzino sinistro da parte dell’Atletico Madrid (Araujo, Cucurella e Grimaldo i nomi caldi) potrebbe favorire un ritorno in Italia dell’ex Atalanta. Intercettati da Sky Sport a Milano, gli agenti del ragazzo, Montipò e Tinti hanno fatto il punto sulla situazione: “Il club è contentissimo di tenere il giocatore, oggi è titolare dell’Atletico, ma con il discorso mercato potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano, in Italia e all’estero, però in questo momento non c’è nulla di concreto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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