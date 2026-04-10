Lewandowski tra Milan e Juventus | agenti al lavoro Serie A meta desiderata ma c’è un ostacolo Effetto domino rossonero per Leao e Pulisic

Lewandowski è stato proposto al Milan, ma anche la Juventus ha manifestato interesse per l’attaccante. Gli agenti del giocatore stanno lavorando per definire il suo futuro, mentre il calciomercato di Serie A si muove con attenzione alle trattative. Nel frattempo, il mercato del Milan è influenzato dalle possibili mosse di altri club, con effetti che coinvolgono anche le operazioni di Leao e Pulisic.

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