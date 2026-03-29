Commemorazione degli anarchici a Roma vietata oggi | almeno 20 camionette della polizia e agenti a cavallo
A Roma, la commemorazione degli anarchici prevista per oggi è stata vietata dal questore. Sul luogo, sono stati schierati almeno 20 camionette della polizia e agenti a cavallo, mentre sono stati posizionati anche droni. La manifestazione avrebbe ricordato Sara Ardizzone e Sandrone Mercogliano, ma le forze dell’ordine hanno allontanato i partecipanti con le misure di sicurezza adottate.
Tutto è pronto per commemorare Sara Ardizzone e Sandrone Mercogliano a Roma, ma dopo il divieto del questore in via Lemonia arrivano blindati e droni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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