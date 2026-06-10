L'agente di Ruggeri ha affermato che i bianconeri sono un top club e che potrebbe esserci un interessamento da parte della squadra. La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare il reparto esterni e Ruggeri rientra tra i nomi in lista. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o trattative avviate, ma il procuratore non ha escluso un possibile trasferimento in futuro.

di Francesco Spagnolo Ruggeri è uno dei nomi valutati dalla Juventus per l’estate. Il procuratore dell’esterno non chiude la porta ad un futuro in bianconero. Il calciomercato sta per entrare nel vivo e uno dei nomi che sta facendo parlare non poco è sicuramente quello di Matteo Ruggeri, autore di una stagione sicuramente molto importante con l’Atletico Madrid. Fra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe anche la Juventus. L’italiano sembra rappresentare una valida alternativa per la fascia sinistra in caso di addio di Cambiaso. E lo stesso calciatore non sembra chiudere la porta ad un ritorno in Italia anche se al momento non sembra essere una priorità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ruggeri alla Juve? L’agente non chiude la porta: «I bianconeri sono un top club. Potrebbe esserci un interessamento»

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