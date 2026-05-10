Cambiaso via dalla Juve in estate? Tre top club di Premier sondano il terreno bianconeri disposti a cederlo | ultime

La dirigenza della Juventus sta considerando la possibilità di cedere un calciatore in vista della prossima sessione di mercato estivo. Tre club di Premier League hanno manifestato interesse e stanno valutando un eventuale trasferimento. La società bianconera sembra disposta a lasciar partire il giocatore, che ricopre il ruolo di laterale. La decisione finale dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle trattative in corso.

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di Luca Fioretti Cambiaso via dalla Juve? La dirigenza valuta la cessione del laterale di fronte alle ricche offerte provenienti dai top club inglesi in estate. Andrea Cambiaso è finito prepotentemente al centro dei desideri dei principali club della Premier League. Secondo quanto riportato dal portale inglese Team Talk, il laterale è diventato un obiettivo concreto per Manchester United, Liverpool e Arsenal. La notizia scuote l’ambiente: la dirigenza avrebbe fatto filtrare la propria disponibilità a trattare la cessione durante la prossima estate. Nonostante l’importanza tattica mostrata sul campo, le dinamiche del mercato potrebbero portare a un addio remunerativo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso via dalla Juve in estate? Tre top club di Premier sondano il terreno, bianconeri disposti a cederlo: ultime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultimedi Redazione JuventusNews24Senesi Juve, i bianconeri presentano 1 prima offerta verbale per il centrale argentino ma devono battere la fitta... Tonali Juventus, affare sempre più difficile: tre top club di Premier League lo vogliono. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, affare sempre più difficile: tre top club di Premier League lo vogliono e spingono in vista del mercato... Argomenti più discussi: El Karouani, la Juve scatta a sinistra! Rivoluzione mercato: mistero Cambiaso, via Cabal; Serie A | Juventus - Hellas Verona, la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso Video; Juve, nemmeno con Spalletti Cambiaso è tornato in 3D: il suo futuro resta in bilico; Juventus, Cambiaso piace al Como: interessato a Cambiaghi del Bologna, occhi sul fratello di Koopmeiners.