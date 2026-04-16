Hjulmand Juve l’agente non chiude la porta all’addio allo Sporting | l’annuncio sul futuro del centrocampista danese

L'agente del centrocampista danese ha dichiarato che non ci sono ancora decisioni definitive sul suo futuro e che eventuali cambiamenti dipenderanno dalle opportunità che si presenteranno. Ha inoltre precisato che al momento non ci sono accordi con altri club e che il giocatore si concentra sui prossimi impegni con la squadra attuale. Le voci di mercato continuano a circolare, ma niente è stato confermato ufficialmente.