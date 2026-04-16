Hjulmand Juve l’agente non chiude la porta all’addio allo Sporting | l’annuncio sul futuro del centrocampista danese

Da juventusnews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agente del centrocampista danese ha dichiarato che non ci sono ancora decisioni definitive sul suo futuro e che eventuali cambiamenti dipenderanno dalle opportunità che si presenteranno. Ha inoltre precisato che al momento non ci sono accordi con altri club e che il giocatore si concentra sui prossimi impegni con la squadra attuale. Le voci di mercato continuano a circolare, ma niente è stato confermato ufficialmente.

di Luca Fioretti Hjulmand Juve, il procuratore analizza il destino del centrocampista danese e le varie speculazioni sul possibile trasferimento: le parole. Il destino di  Morten Hjulmand  continua ad animare il calciomercato internazionale. Il suo procuratore,  Ivan Marko Benes, ha rilasciato delle dichiarazioni  estremamente importanti  a  CMTV  dopo la grande sfida europea disputata con l’ Arsenal. Il centrocampista di  26  anni è fortemente legato allo  Sporting Lisbona  da un  contratto  valido fino al  2028, ma un clamoroso trasferimento infiamma l’ambiente  Juve. AGENTE HJULMAND – « Vuole venire in Inghilterra? Non posso dirlo, davvero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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