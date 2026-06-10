Rugby i convocati dell’Italia per il secondo raduno in preparazione del Nations Championship

Notizia in breve

La Federazione Italiana Rugby ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati per il secondo raduno di preparazione in vista del Nations Championship 2026. Il commissario tecnico della nazionale maschile ha selezionato i giocatori chiamati a partecipare all'appuntamento. La convocazione riguarda la fase di preparazione in programma prima dell'inizio della competizione internazionale. L'evento si inserisce nel percorso di allenamenti e selezioni che precedono le partite ufficiali del torneo.