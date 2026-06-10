Rugby i convocati dell’Italia per il secondo raduno in preparazione del Nations Championship
La Federazione Italiana Rugby ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati per il secondo raduno di preparazione in vista del Nations Championship 2026. Il commissario tecnico della nazionale maschile ha selezionato i giocatori chiamati a partecipare all'appuntamento. La convocazione riguarda la fase di preparazione in programma prima dell'inizio della competizione internazionale. L'evento si inserisce nel percorso di allenamenti e selezioni che precedono le partite ufficiali del torneo.
La FIR ha annunciato ufficialmente le convocazioni di Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di rugby, per il secondo raduno di preparazione in vista del Nations Championship 2026. Gli azzurri andranno in ritiro a Treviso da giovedì 11 a venerdì 12 giugno, dopo il primo appuntamento di giugno post-Sei Nazioni andato in scena una settimana fa a Parma. La tabella di marcia prevede un controllo medico nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, mentre nella mattinata di venerdì 12 giugno il gruppo azzurro seguirà una prima parte di riunioni – collettive e individuali – per poi svolgere la seconda parte con l’allenamento sul campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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