Il primo raduno della nazionale italiana di rugby in vista del Nations Championship si svolgerà alla Cittadella del Rugby di Parma, giovedì 4 e venerdì 5 giugno. Il commissario tecnico ha annunciato i convocati per questa sessione di preparazione. La selezione comprende giocatori chiamati a sostenere le prime sessioni di allenamento ufficiali prima dell’inizio del torneo internazionale. La convocazione riguarda esclusivamente il primo incontro di preparazione, senza ulteriori dettagli sui nomi.

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha diramato l’elenco dei convocati per il primo raduno in preparazione al Nations Championship, che si terrà presso la Cittadella del Rugby di Parma giovedì 4 e venerdì 5 giugno. Nella finestra estiva della competizione l’Italia sarà impegnata in trasferta a Tokyo contro il Giappone il 4 luglio, a Wellington contro la Nuova Zelanda l’11 luglio, ed a Perth contro l’ Australia il 18 luglio: a partire dal prossimo raduno, previsto l’11 ed il 12 giugno a Treviso, saranno chiamati anche giocatori che militano all’estero. Così Quesada al sito federale: “ Il Nations Championship è un nuovo, importante, appuntamento che andrà a chiudere una stagione molto intensa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per il primo raduno in vista del Nations Championship

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ITALIA, ECCO I PRIMI CONVOCATI DI QUESADA per il Nations Championship: 10 esordienti e nomi nuovi

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