Hockey prato i convocati dell’Italia per il raduno in Spagna | preparazione in vista dell’evento clou estivo

La nazionale italiana maschile di hockey su prato ha annunciato i convocati per il raduno in Spagna, un passo importante nella preparazione in vista dell’evento principale dell’estate. La squadra si sta preparando intensamente in vista delle competizioni imminenti e ha iniziato le sessioni di allenamento all’estero, in attesa delle partite ufficiali. La convocazione include diversi atleti scelti per rafforzare la rosa in vista delle sfide più importanti della stagione.

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