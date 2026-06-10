Un uomo di 38 anni è stato denunciato a Foligno per aver sottratto un'auto dalla sede di una comunità terapeutica a Spoleto. Il furto è avvenuto durante la notte, e la vettura è stata ritrovata poco dopo nel centro cittadino. La polizia ha avviato le indagini per accertare eventuali complici e verificare il motivo del gesto.

Un 38enne è stato denunciato per furto aggravato a Foligno (Perugia), dove un’autovettura era stata sottratta all’interno di una comunità terapeutica. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato e fermato in centro storico dopo una segnalazione partita da Spoleto. La segnalazione e l’avvio delle indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio due giorni fa, quando gli agenti del Commissariato di Foligno hanno ricevuto una segnalazione dai colleghi di Spoleto riguardante il furto di un’autovettura. Il fatto era avvenuto solo poche ore prima e la comunicazione era arricchita da dettagli utili all’identificazione del presunto responsabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rubata un'auto in una comunità terapeutica a Foligno, 38enne nei guai

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