A Novara, un uomo di 38 anni è stato identificato in relazione a un furto aggravato con carte di credito rubate. Le indagini hanno dimostrato che le carte sono state poi usate a Trecate, dove sono stati sottratti denaro da bancomat mediante la tecnica della monetina. Sono in corso accertamenti anche sulla possibile partecipazione di una complice.

È stato identificato il presunto autore di un furto aggravato avvenuto nel pomeriggio del 24 marzo 2026 presso il centro commerciale San Martino 2 di Novara. Le indagini hanno portato all’individuazione di un cittadino peruviano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, che avrebbe agito insieme a una complice. Le carte di debito sottratte sono state utilizzate poco dopo il furto per acquisti a Trecate. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dalla denuncia immediata presentata da una donna residente in provincia, vittima del furto del proprio zaino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bancomat rubati a Novara con la tecnica della monetina e usati a Trescate, 38enne nei guai

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Bancomat rubati a Novara con la tecnica della monetina e usati a Trescate, 38enne nei guaiIdentificato a Novara il presunto autore di un furto aggravato con carte rubate usate a Trecate. Indagini in corso sulla complice. virgilio.it

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