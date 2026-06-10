Gli enti locali possono presentare le adesioni alla rottamazione quinquies, che riguarda debiti di tributi e sanzioni gestiti da Regioni, Comuni e altri enti territoriali. La procedura permette di sanare i debiti accumulati, con le adesioni aperte da oggi. La misura interessa specificamente somme non pagate relative a tributi e sanzioni che rientrano nell’ambito di competenza di enti territoriali. Le adesioni devono essere presentate secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

La rottamazione quinquies si prepara a coinvolgere anche tributi e sanzioni gestiti da Regioni, Comuni e altri enti territoriali. È infatti partita la fase delle comunicazioni attraverso cui gli enti locali possono decidere di aderire alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le modalità operative che consentiranno agli enti interessati di applicare la misura ai carichi affidati all’agente della riscossione. Tra le somme potenzialmente interessate rientrano, ad esempio, Imu, Tari, bollo auto e multe stradali. La novità amplia il perimetro della rottamazione quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e offre una nuova opportunità ai contribuenti con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rottamazione quinquies, al via le adesioni degli enti locali. I debiti da poter sanare

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Rottamazione quinquies flop Ecco perché (e cosa fare davvero nel 2026)

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