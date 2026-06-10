Romano ha spiegato che Atta non è un obiettivo dell’Inter e che si è scelto Curtis Jones. La dichiarazione è stata fatta attraverso un video su YouTube, in cui ha chiarito la situazione riguardante il centrocampo della squadra. Romano ha specificato che Atta non figura tra i giocatori considerati, mentre Curtis Jones è stato scelto come possibile acquisto. Non sono state fornite altre informazioni sui motivi di questa decisione.

di Stefano Cori Romano sul suo canale YouTube ha spiegato la situazione relativa al centrocampo dell’Inter, tra Curtis Jones e Arthur Atta. L’Inter è alla ricerca di rinforzi a centrocampo, tra i nomi accostati ai nerazzurri nelle scorse ore c’è quello di Arthur Atta, sul quale però l’Udinese fa una valutazione di circa 35 milioni di euro. Da diverso tempo però l’obiettivo primario è Curtis Jones! Proprio su questo ha fatto il punto della situazione sul proprio canale YouTube Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato come stanno le cose: LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER IL PUNTO SU ATTA E JONES «Atta a me non risulta essere un obiettivo dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Romano: «Atta a me non risulta essere un obiettivo. Si è scelto Curtis Jones»

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