Jones Inter Fabrizio Romano svela | Curtis ha già dato il suo sì ora decide il Liverpool

Fabrizio Romano ha riferito che il centrocampista dei Reds ha già dato il suo assenso a un trasferimento, mentre ora spetta al Liverpool decidere se cederlo. L’Inter è interessata al giocatore, ma ci sono ancora questioni legate al costo e alla concorrenza di altri club. La trattativa tra le parti prosegue, con l’obiettivo di trovare un accordo sulla formula e sulle condizioni economiche.

di Lorenzo Vezzaro Jones Inter, il punto sulla trattativa per il centrocampista dei Reds: vuole l’Inter, ma il prezzo e la concorrenza restano i nodi da sciogliere. Il calciomercato dell’Inter continua a ruotare attorno al nome di Curtis Jones. Il centrocampista scozzese del Liverpool è l’obiettivo prioritario per rinforzare il reparto mediano a disposizione di Cristian Chivu, grazie alla sua capacità di abbinare dinamismo e qualità tecnica. Secondo le ultime rivelazioni di Fabrizio Romano, il club nerazzurro gode di una posizione di vantaggio per quanto riguarda la volontà del calciatore, ma l’operazione resta complessa per via delle richieste economiche del club inglese e della durata del contratto del ragazzo, fissata al 2027.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Jones Inter, Fabrizio Romano svela: «Curtis ha già dato il suo sì, ora decide il Liverpool» Notizie correlate Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela: «Vicario ha dato apertura totale, Martinez convince»di Lorenzo VezzaroCalciomercato Inter, il punto sui portieri per la nuova stagione: Vicario resta in attesa, calano le percentuali di permanenza per... Mercato Inter, Romano fa il punto su Jones: «I nerazzurri sono ancora interessati a lui. Ora, però, dipende tutto dal Liverpool»di Francesco AlipertaMercato Inter, Fabrizio Romano fa il punto sui rumors attorno a Curtis Jones: ecco le parole sul centrocampista del Liverpool... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mercato: Occhio a Jones-Inter per l’estate! Non rinnoverà e mi risulta che…; Curtis Jones obiettivo per il mercato estivo dell'Inter? Romano fa chiarezza: Ci sono i presupposti; Romano – occhio al nome di Curtis Jones per l’estate: possibile ritorno di fiamma; Romano: Inter, tante conferme su Jones: rinnovo bloccato. In estate storia può cambiare. Romano: Jones alto in lista Inter. Aveva già dato ok a gennaio. Tutto dipende da LiverpoolL'esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla trattativa per il centrocampista scozzese del Liverpool sul suo canale YouTube ... msn.com Romano riapre la pista Jones: Occhio all’InterSi preannuncia un’estate di movimenti anche a centrocampo per il mercato dell’Inter di cui parla il giornalista Fabrizio Romano con un focus su un nome in particolare: Vi dico attenzione a Curtis Jon ... passioneinter.com Romano: “Jones alto in lista Inter. Aveva già dato ok a gennaio. Tutto dipende da Liverpool” x.com 1 Prima considerazione: sì, Manu Koné e Curtis Jones possono giocare insieme e non è escluso che nei prossimi mesi l'Inter affondi non solo per il romanista ma pure per il centrocampista del Liverpool. 2 Seconda: è molto probabile che Calhanoglu rin - facebook.com facebook